Шахрайку викрили в Криму

У Криму працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили співробітницю товариства з обмеженою відповідальністю, котра під приводом залучення коштів для інвестування їх у бізнес-проекти отримала від двох місцевих мешканців 1,1 млн. грн. та привласнила гроші.

Як повідомляє прес-служба МВС України, жінка отримала кошти впродовж 2007-2008 років.

Порушено справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.