У Криму шукають водіїв, які заклеюють автономери пластиром

Операція з виявлення транспортних засобів з чужими, брудними, спеціально закритими номерними знаками або взагалі без держномерів стартувала в Криму.

Заходи «Номерний знак» триватимуть до 13 липня, повідомила прес-служба кримської Державтоінспекції.

За перші три дні операції на території півострова затримали 52 водіїв, які намагалися приховати номери на автомобілях від системи спостереження «Візир». «Водії наклеювали жуйки, мастили їх гряззю, заклеювали окремі цифри пластиром», – відзначили в ДАІ.

За цей період затримано 10 водіїв, на авто яких не було номерів. На 24 машинах знаки було закріплено в недозволеному місці. На 17 автомобілях номери не освітлювалися в темряві.

Відповідно до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення на водіїв, що приховують номерні знаки, може бути накладений штраф в розмірі від 170 до 255 гривень.

За повторне здійснення правопорушення накладається штраф від 255 до 510 гривень або «громадські роботи на термін від 30 до 40 годин з оплатним вилученням транспортного засобу або без такого».