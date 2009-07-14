У Севастополі зареєстрована депутатська група «За Куніцина!»
ЄЦ змінив назву
|Сергій Куніцин
Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник керівника цієї депутатської групи Олексій КИСЕЛЬОВ.
За його інформацією, до групи увійшли ті ж 5 депутатів, які раніше перебували в депутатській групі «Єдиний центр»: Віктор САЛЬНИКОВ, Олексій КИСЕЛЬОВ, Олександр СЬОМІН, Лідія СТОЛЯРОВА і Юрій СКУРСЬКИЙ.
За твердженням О.КИСЕЛЬОВА, причиною перейменування є незгода членів депутатської групи з виключенням голови Севастопольської місько
Як додав депутат, депгрупа ставить перед собою завдання підтримувати голову міста в питанні реалізації проекту «Севастополь - місто з відкритою економікою», що ініціюється ним.
Очікується, що наприкінці пленарного засідання нинішньої сесії голова міськради Валерій САРАТОВ оприлюднить повідомлення в сесійній залі.