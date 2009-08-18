Більшість споруджених з початку 1990-х років культових будівель не мають документів

Більш як половина із 166-ти збудованих у Криму з початку 90-х років минулого століття культових будівель експлуатуються без необхідних документів, заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі голова Республіканського комітету у справах релігій Володимир МАЛІБОРСЬКИЙ.

«Більш як половина експлуатується без акту здачі в експлуатацію, багато з них споруджено без проектно-кошторисної документації, без належного визначення земельних ділянок. Усе це створює певну загрозу для життя й здоров`я громадян», – сказав МАЛІБОРСЬКИЙ.

За даними чиновника, із 166-ти будівель 80 – мусульманські мечеті, з яких лише близько 10-ти мають необхідні документи.

«Я не хочу акцентувати (увагу на тому), що тільки мусульманські мечеті будуються без правовстановлювальних документів, є, але просто в меншій пропорції, такі факти Української православної церкви, і євангельських християн-баптистів, і адвентистів сьомого дня», – відзначив МАЛІБОРСЬКИЙ.

Такий підхід до будівництва культових споруд «викликає тривогу» у Рескомітету у справах релігій, оскільки може призвести до сумних наслідків.

«Відсутність повного нагляду з боку контролюючих організацій, перш за все, в будівельній сфері, і відсутність належної відповідальності з боку релігійних організацій можуть призвести до дуже сумних фактів», – вважає голова комітету.

Так, наприклад, у мечеті в селищі Жовтневе впала плита, яка не була розрахована на такий об`єкт, а в храмі в місті Джанкой – звалився стотонный купол (ніхто не постраждав, оскільки на об`єкті під час дощу не було людей).

МАЛІБОРСЬКИЙ відзначив, що раніше з більшою відповідальністю підходили до будівництва культових споруд, про що свідчать архіви: практично на всі об`єкти є необхідна документація. «Наші предки дуже відповідально ставилися до цих будівель, аби вони не тільки займали домінантне розташування, щоб вони не тільки виділялися своєю зовнішністю, а й щоб вони були добротні, щоб вони збереглися на багато століть», – говорить голова кримського Рескомітету у справах релігій.

Загалом у Криму в користуванні і власності релігійних організацій перебуває близько 700 культових будівель.