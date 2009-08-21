У Севастополі сьогодні відбудеться конференція педагогічних працівників міста на тему: «Говоримо і вчимося російською, українською та іншими мовами світу», під час якої планується обговорити підсумки розвитку освіти в 2008-2009 навчальному році і деякі аспекти мовної освітньої стратегії в регіоні, підготовку вчителів російської мови і літератури в рамках Регіональної програми сприяння російській мові і російській культурі в Севастополі, психологічні аспекти двомовності, як чинника підвищення загальної і мовної компетенції учнів і студентів.

У конференції, організованій управлінням освіти і науки міської державної адміністрації, візьмуть участь викладачі севастопольських шкіл і вузів. З доповіддю на тему «Вирішення проблем мови в багатонаціональному Севастополі» виступить голова Асоціації національно-культурних товариств Севастополя Валерій МІЛОДАН.

Сьогодні ж у міськраді Севастополя планується провести громадські слухання «Говоримо російською - вчимося російською. У школи Севастополя - російську мову і російську літературу в повному обсязі».

У Севастополі минулого навчального року російською мовою процес виховання і навчання здійснювався в 98% дошкільних, 94% загальноосвітніх і в 100% позашкільних і професійно-технічних навчальних закладах; у вищих навчальних закладах процес навчання російською мовою забезпечений у 97% вузів. Заступник начальника управління освіти і науки Севастопольської міської державної адміністрації Жанна СЛЮСАР в інтерв`ю УНІАН повідомляла, що в Севастополі, на відміну від інших регіонів України, повністю збережена кількість годин на вивчення російської мови і літератури, а з метою підтримки високого рівня вимог до викладання предмету щороку проводиться державна підсумкова атестація з російської мови випускників 9-х і 11-х класів.

СЛЮСАР також повідомляла, що згідно з програмою розвитку регіональної російської мови, російської культури на 2007-2011 роки, на сферу освіти в 2007-му, 2008-му і 2009 роках з міського бюджету виділено, відповідно 600, 426 і 505 тис. грн. Вона додала, що відповідно до вимог цієї програми проведено моніторинг стану навчання севастопольських школярів російською мовою. З цією метою проаналізована мережа закладів освіти, результати державної підсумкової атестації випускників 9-х і 11-х класів, кількісний і якісний склад учителів-мовознавців, організаційне і методичні забезпечення викладання предметів «Російська мова» та «Російська література».

Крім того, за інформацією заступника начальника управління, поглиблене вивчення російської мови і літератури організоване за рахунок додаткових годин у профільних класах, а також проведення факультативних занять. Використовуючи години варіативної складової навчального плану, в 15% навчальних закладів ведуться спецкурси «Риторика», «Морфологія», «Російська словесність», «Стилістика», «Юний журналіст», «Літературне краєзнавство», «Культура російської мови» та інші. У 23% шкіл міста організовані факультативні заняття «Важкі питання орфографії», «Юний філолог» та інші. У кожному третьому закладі освіти створені класи філологічного профілю навчання.

За даними СЛЮСАР, не зважаючи на те, що починаючи з 2007 року кількість годин на вивчення української мови і літератури в усіх класах з 1-го по 11-й збільшилася із 42 до 49 годин на тиждень, при цьому кількість годин на вивчення російської мови не знизилася ні на годину. Загальна кількість годин російської мови і літератури в тих же 1-11 класах становить 52 години. «Як бачимо, севастопольські школярі практично в подвійному обсязі одержують знання зі споріднених і схожих морфологічно, синтаксично, пунктуаційно російської і української мов і мають набагато ширшу освіту та ерудицію з літератури», - сказала вона.

Довідка. За даними Міністерства освіти і науки України, мінімальна кількість шкіл з українською мовою навчання знаходиться в Криму – 7. У Севастополі – 1 така школа.