Міліція до парламенту Криму ні ногою

Керівники Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму з етичних міркувань відмовляються від участі в засіданнях парламенту автономії, повідомила у четвер прес-служба главку.

Начальник кримської міліції Геннадій МОСКАЛЬ і його заступники не ходитимуть на засідання, поки партії ”не відкличуть з кримського парламенту депутатів - членів ОЗУ і тих, які представляють інтереси криміналітету”.

”МОСКАЛЬ категорично відкидає можливість своєї присутності в одному залі з депутатами, на руках яких кров його колег і невинних громадян, оскільки розцінює подібне, як зраду світлої пам`яті 118 співробітників кримської міліції, загиблих від рук бандитів, починаючи з 1917 року, і 966 співробітників МВС, які віддали свої життя безпосередньо при охороні громадського порядку і боротьбі зі злочинністю за роки незалежності України”, - йдеться у повідомленні прес-служби.