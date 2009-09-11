У Севастополя з`явиться побратим на Далекому Сході Росії

У Севастополя з`явиться ще один побратим - місто Петропавловськ-Камчатський (Росія).

17 жовтня севастопольська делегація візьме участь в заходах, присвячених 269-річчю заснування Петропавловська-Камчатського, в рамках яких відбудеться підписання угоди про співпрацю.

«Ще одне місто, яке зберігає пам`ять про Кримську війну, стає побратимом Севастополя», - відзначив перший заступник голови Севастопольської міськдержадміністрації Володимир КАЗАРІН.

Він додав, що Севастополь вніс внесок у духовний розвиток Камчатки. «Виявилось, що ми давно зв`язані один з одним, тому що наш севастопольський архітектор Георгій Григорьянц є автором проектів трьох храмів, що діють на Камчатці», - повідомив КАЗАРІН, слова якого цитує прес-служба адміністрації.