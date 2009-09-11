Гольфістів зобов`язали виплатити 6 млн. грн. лісовтрат

Суд зобов`язав орендаря землі на Південному березі Криму, виділеної для будівництва гольфу-клубу, відшкодувати 5,8 млн. грн. втрат лісо- і сільськогосподарського виробництва.

«Прокуратура через суд спонукала землекористувача відшкодувати в повному обсязі втрати внаслідок виведення з обігу 112,75 га, що знаходяться за межами Гурзуфської селищної ради та надано під будівництво гольф-клубу», - сказано в повідомленні наглядового відомства Криму.

Орендар згідно із законом повинен був відшкодувати втрати протягом двох місяців після затвердження проекту землевідводу, «однак пройшло вже більше двох років, а фірма виплатила лише дві третини суми», заявили у прокуратурі.

У травні 2007 року Рада міністрів Криму затвердила ТОВ «Антал-Крим» (зараз - «Емпорій») проект землевідведення під будівництво гольф-клубу у Великій Ялті.

112,75 га виділили в оренду на 49 років.

ТОВ «Антал-Крим» було створено фірмою «Антал-сервіс». За даними ЗМІ, одним з засновників «Антал-сервіс» є народний депутат з фракції Партії регіонів Антон ПРИГОДСЬКИЙ.