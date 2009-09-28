Дві німецькі міни вагою 800 і 980 кг знищили у Криму

У Криму піротехніки знищили знайдені у Тихій бухті неподалік від берега дві німецькі міни вагою 800 і 980 кілограмів часів Другої світової війни.

У поширеному сьогодні повідомленні прес-служби Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Криму зазначається, що операція зі знищення вибухонебезпечних предметів була достатньо складною, оскільки одна з мін була буквально зацементована в пірс.

«У разі детонації пірс міг бути серйозно пошкоджений», – зазначили у МНС. Піротехніки вирішили невеликим зарядом розколоти корпус міни, знищити підривники і устаткування, і таким чином привести її в безпечний стан.

Як повідомили у МНС, у четвер відпочивальники на одному з санаторних пляжів Фороса знайшли в бухті неподалік від берега «схожий на торпеду» предмет і викликали рятувальників.

Фахівці з`ясували, що знахідкою виявилася німецька якірна неконтактна міна типу «Т-1», діаметром – 532 мм, завдовжки – близько трьох метрів, вагою – близько 800 кг. «Такі міни використовувалися для знищення катерів і кораблів супротивника. Причому використовувалися у вигляді інженерної загороди, що підривається за допомогою електричних дротів із берега під час десанту супротивника», – зазначили в МНС.

Піротехніки обстежили акваторію і за 10 метрів від берега виявили авіаційну безконтактну німецьку міну-бомбу типу «G» (вага – 980 кг, довжина близько двох метрів, діаметр – 660 мм).

«З дотриманням заходів безпеки вибухонебезпечні знахідки знищені», – повідомили рятувальники.

На даний час водолази продовжують обстеження акваторії.