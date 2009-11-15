Творчі колективи Чорноморського флоту під загрозою скорочення
Адміністрація обіцяє допомогти
Творчі колективи Чорноморського флоту Російської Федерації опинилися під загрозою скорочення, стверджує Севастопольська міська адміністрація.
"Рішення (про скорочення) прийнято Міністерством оборони РФ", - мовиться у повідомленні прес-служби адміністрації.
Управління культури і туризму шукає ставки в установах культури Севастополя, щоб зберегти для жителів і гостей такі колективи, як: «Ансамбль пісні і танцю Чорноморського флоту», «Подвір`я» і ряд інших.
«Ми зобов`язані зберегти не лише самі колективи, але й дати їм можливість продовжувати творчу діяльність», - вважає перший заступник голови адміністрації Володимир КАЗАРІН.
Начальник управління культури Тетяна ЗЕНІНА повідомила, що до них вже зверталися за допомогою учасники музичного квартету «Каламбур», театру пісні «Подвір`я», шоу-групи «Мюзік-екс» Матроського клубу, камерного ансамблю «Алегро» і «Морська душа» Будинку офіцерів флоту РФ.
З жовтня «Мюзік-екс» офіційно числиться у складі трупи Севастопольського Центру культури і мистецтв, після 15 грудня до складу трупи увійде театр пісні «Подвір`я».
Управління надіслало командуванню ЧФ листа про необхідність збереження колективу «Морська душа». За попередніми даними, «Морська душа» продовжить діяльність при Будинку офіцерів флоту РФ.