Творчі колективи Чорноморського флоту під загрозою скорочення

Творчі колективи Чорноморського флоту Російської Федерації опинилися під загрозою скорочення, стверджує Севастопольська міська адміністрація.

"Рішення (про скорочення) прийнято Міністерством оборони РФ", - мовиться у повідомленні прес-служби адміністрації.

Управління культури і туризму шукає ставки в установах культури Севастополя, щоб зберегти для жителів і гостей такі колективи, як: «Ансамбль пісні і танцю Чорноморського флоту», «Подвір`я» і ряд інших.

«Ми зобов`язані зберегти не лише самі колективи, але й дати їм можливість продовжувати творчу діяльність», - вважає перший заступник голови адміністрації Володимир КАЗАРІН.

Начальник управління культури Тетяна ЗЕНІНА повідомила, що до них вже зверталися за допомогою учасники музичного квартету «Каламбур», театру пісні «Подвір`я», шоу-групи «Мюзік-екс» Матроського клубу, камерного ансамблю «Алегро» і «Морська душа» Будинку офіцерів флоту РФ.

З жовтня «Мюзік-екс» офіційно числиться у складі трупи Севастопольського Центру культури і мистецтв, після 15 грудня до складу трупи увійде театр пісні «Подвір`я».

Управління надіслало командуванню ЧФ листа про необхідність збереження колективу «Морська душа». За попередніми даними, «Морська душа» продовжить діяльність при Будинку офіцерів флоту РФ.