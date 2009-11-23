Українські націоналісти хочуть у Криму пам’ятник воякам ОУН-УПА
10:55, 23 листопада 2009Крым
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КУН звернувся до влади
|Василь Овчарук
"Встановлення пам’ятника породжене прагненням захистити пам`ять про тих, хто чесно боровся з окупантами", - зазначає ОВЧАРУК, слова якого цитує прес-служба КУН.
"Наше завдання - показати правдиву історію про національно-визвольну боротьбу українського народу, а не ту, яка писалася членами КПРС", - додав лідер кримської організації Конгресу українських націоналістів.
Активісти планують встановити біля пам’ятника плиту, на якій "викарбовувати імена кримських патріотів", йдеться у повідомленні.
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