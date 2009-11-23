Українські націоналісти хочуть у Криму пам’ятник воякам ОУН-УПА

Конгрес українських націоналістів звернувся до влади Сімферополя з проханням виділити ділянку землі для встановлення пам’ятника мешканцям міста, які воювали в лавах ОУН-УПА, повідомив голова кримської організації КУН Василь ОВЧАРУК.

"Встановлення пам’ятника породжене прагненням захистити пам`ять про тих, хто чесно боровся з окупантами", - зазначає ОВЧАРУК, слова якого цитує прес-служба КУН.

"Наше завдання - показати правдиву історію про національно-визвольну боротьбу українського народу, а не ту, яка писалася членами КПРС", - додав лідер кримської організації Конгресу українських націоналістів.

Активісти планують встановити біля пам’ятника плиту, на якій "викарбовувати імена кримських патріотів", йдеться у повідомленні.