Найчастіше скаржаться у прокуратуру - на списки і агітацію

Понад півсотні скарг одержала прокуратура Криму з початку президентської виборчої кампанії, найчастіше повідомляють про порушення порядку проведення передвиборної агітації і складання списків виборців.

«З питань проведення виборів Президента України з початку передвиборної гонки надійшло 54 звернень, зокрема від виборчкомів - 5», - повідомила прес-служба кримського наглядового відомства.

Зокрема, у понеділок надійшло 5 заяв з питань проведення виборів: за однією вирішили відмовити у порушенні кримінальної справи, за чотирма триває перевірка. «У зверненнях йдеться про порушення виборчого законодавства в Сімферополі, Алушті і Феодосії», - повідомила прес-служба.