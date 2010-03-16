Янукович зібрався до Криму

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить робочу поїздку в Автономну Республіку Крим у четвер, 18 березня, повідомила у вівторок заступник керівника адміністрації глави держави Ганна ГЕРМАН, передає УНІАН.

Окрім Криму, найближчим часом ЯНУКОВИЧ планує відвідати Західну Україну і Донбас, сказала ГЕРМАН.

Нагадаємо, що спікер і прем`єр Криму Анатолій ГРИЦЕНКО і Віктор ПЛАКІДА написали заяви про відставку, які планується розглянути 17 березня на засіданні кримського парламенту.

Очікується, що новим спікером у середу буде обрано Володимира КОНСТАНТИНОВА, виконуючого обов`язки лідера кримської організації Партії регіонів.

На посаду прем`єра, швидше всього, буде висунуто Василя ДЖАРТИ, депутата Верховної Ради України, заступника голови Партії регіонів, який у ПР є куратором Криму.