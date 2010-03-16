Севастополець здав 6 гвинтівок

Шість гвинтівок часів Другої світової війни здав до міліції 33-річний житель Севастополя під час місячника добровільної здачі зброї, боєприпасів і вибухових речовин, повідомила прес-служба міліції міста.

"Вирішується питання про переробку зброї в макети", - йдеться у релізі.

Всього станом на 15 березня севастопольці здали 39 одиниць зброї, зокрема, 15 одиниць нарізної армійської зброї, дві одиниці нарізної мисливської, 22 одиниці гладкоствольної мисливської зброї, а також 12 газових пістолетів і револьверів, 8 спецзасобів для відстрілу патронів, споряджених гумовою кулею, близько 50 боєприпасів.