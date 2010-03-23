Дитина і двоє дорослих отруїлися газом
10:47, 23 березня 2010Крым
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НП в Ялті
Три людини, в тому числі дитина, госпіталізовані в Ялті з отруєнням, ймовірно, побутовим газом, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Інформація про подію надійшла до рятувальників від співробітника «швидкої допомоги» вночі.
30-річного чоловіка доставлено до реанімації. 27-річна жінка знаходиться в терапевтичному відділенні тієї ж лікарні.
5-річного хлопчика відвезли до терапевтичного відділення дитячої лікарні.
Стан жінки і дитини оцінюється медиками як задовільний.
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