Дитина і двоє дорослих отруїлися газом

Три людини, в тому числі дитина, госпіталізовані в Ялті з отруєнням, ймовірно, побутовим газом, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Інформація про подію надійшла до рятувальників від співробітника «швидкої допомоги» вночі.

30-річного чоловіка доставлено до реанімації. 27-річна жінка знаходиться в терапевтичному відділенні тієї ж лікарні.

5-річного хлопчика відвезли до терапевтичного відділення дитячої лікарні.

Стан жінки і дитини оцінюється медиками як задовільний.