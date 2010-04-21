Янукович обміняв газ на флот

Новою угодою між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України передбачено базування російської військової бази у Севастополі до 2042 року, передає УНІАН.

Президенти Росії та України Дмитро МЕДВЕДЄВ і Віктор ЯНУКОВИЧ підписали угоду в середу в Харкові.

Як йдеться у документі, строк перебування ЧФ Росії в Україні подовжено на 25 років, починаючи з 2017 року.

Якщо угода набуде чинності після її ратифікації Верховною Радою України та Державною думою Росії, Чорноморський флот базуватиметься в Криму до 2042 року.

Документом також передбачено продовження його дії ще на 5 років після 2042 року, якщо сторони не домовляться про інше.

«Ми ухвалили рішення щодо подальшого перебування ЧФ Росії, оскільки це було важливо для наших російських колег і друзів», - сказав ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що завдяки угоді російська сторона отримала визначеність стосовно присутності своєї військової бази в Україні.

ЯНУКОВИЧ вважає, що це рішення і факт перебування ЧФ у Криму є позитивним чинником для забезпечення безпеки і стабільності не лише у Чорноморському регіоні, але й на європейському континенті в цілому.

Зі свого боку МЕДВЕДЄВ заявив, що Росія, отримавши міжнародно-правові гарантії для своєї військової бази, вкладатиме значні матеріально-фінансові інвестиції у розвиток не лише ЧФ, але й Севастополя.

Натомість Росія продаватиме газ Україні на 30% дешевше.

Голови правління «Нафтогазу України» та «Газпрому» Євген БАКУЛІН та Олексій МІЛЕР підписали додаток до контракту від 19 січня 2009 року про купівлю-продаж природного газу у 2009-2019 роках і додаток до контракту від 19 червня 2009 року про обсяги та умови транзиту газу через територію України на 2009-2019 роки.

Президент Росії пояснив журналістам, що у домовленостях йдеться про зниження ціни на російський газ для України на 30%, а якщо ціна газу відповідно до визначеної формули буде більшою, ніж 330 доларів, то знижка становитиме 100 доларів.

У свою чергу ЯНУКОВИЧ наголосив, що упродовж десяти років «газова інвестиція» російської сторони для України становитиме 40 млрд. доларів.

«Україна впродовж найближчих десяти років отримає реальний інвестиційний ресурс, що, за підрахунками фахівців, становитиме 40 млрд. доларів. Це дуже важливо у цей кризовий період», - сказав президент України.

ЯНУКОВИЧ назвав домовленість «безпрецедентною в історії відносин між країнами» і подякував російському колезі за підтримку.