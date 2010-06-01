Фермери отримали за примарну худобу півмільйона з бюджету

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем посадовцями фермерського господарства в Криму, які отримали близько 500 тисяч гривень дотацій з держбюджету, завищуючи обсяги забитої худоби.

”Фермери незаконно одержали півмільйона дотаційних гривень”, - йдеться у прес-релізі прокуратури.

Гроші були виділені на підставі підроблених документів про кількість вирощеної і зданої на забій худоби, які працівники фермерського господарства Бахчисарайського району надали у райдержадміністрацію.

Дії фермерів кваліфіковані за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Ведеться слідство.