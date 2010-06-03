Автівка влетіла в автобус у Криму: одна людина загинула, шість у лікарні

Одна людина загинула і шість отримали травми 2 червня у зіткненні легкового автомобіля з автобусом на трасі Сімферополь - Ялта в Криму, повідомила в четвер прес-служба МНС України.

Водій автомобіля "Деу" не впорався з керуванням - машина виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулася з автобусом "Еталон".

Загинув водій автівки. 6 з 8 пасажирів автобуса доставили до лікарні з травмами різних ступенів важкості.

Правоохоронці проводять розслідування.

На території України за добу зареєстровано 76 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 11 осіб та 98 травмовано.