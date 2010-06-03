Автівка влетіла в автобус у Криму: одна людина загинула, шість у лікарні
08:50, 03 червня 2010Крым
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Аварія на трасі Сімферополь-Ялта
Одна людина загинула і шість отримали травми 2 червня у зіткненні легкового автомобіля з автобусом на трасі Сімферополь - Ялта в Криму, повідомила в четвер прес-служба МНС України.
Водій автомобіля "Деу" не впорався з керуванням - машина виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулася з автобусом "Еталон".
Загинув водій автівки. 6 з 8 пасажирів автобуса доставили до лікарні з травмами різних ступенів важкості.
Правоохоронці проводять розслідування.
На території України за добу зареєстровано 76 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 11 осіб та 98 травмовано.
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