Військова авіація РФ відновлює тренувальні польоти у Криму

Льотчики палубної авіації Північного флоту ВМФ Росії почнуть тренувальні польоти на полігоні злітно-посадкових систем «Нитка» в Криму в серпні цього року, про це онлайн-газеті «Новый Севастополь» стало відомо від інформованого джерела в штабі Чорноморського флоту РФ.

За інформацією джерела, домовленість про відновлення тренувань росіян на українському комплексі вже досягнута, а остаточний документ буде підписано під час зустрічі міністрів оборони України і Росії в Криму 22-24 червня.

Як підтвердили «Новому Севастополю» у прес-центрі командування Військово-морських сил України, «питання про відновлення тренувальних польотів російської палубної авіації на комплексі «Нитка» розглядається давно, але представники промисловості РФ повинні були обстежити і підтвердити працездатність аерофінішерів комплексу, ресурс експлуатації яких вийшов у 2008 році».

Крім того, за інформацією газети, за російською стороною є борг за виконані в 2007 році польоти в еквіваленті близько 700 тисяч доларів США.

«Слід зазначити, що всі ці роки розрахунки з українською стороною Росія проводила не «живими» грошима, а запасними частинами до літаків марки Су, як було визначено міжурядовою угодою, підписаною в лютому 1997 року», - говориться в повідомленні.

За інформацією джерела в штабі ВМС України, цю міжурядову угоду найближчим часом буде переглянуто і змінено, оскільки вона передбачала випробування і польоти літаків типу Су-25УТГ, Су-27К та їх модифікацій, а зараз у російської сторони прийняті на озброєння палубної авіації літаки Міг-29К і Міг-29КУБ.

Також стало відомо, що українська сторона ініціювала перехід у розрахунках з Росією з «бартерної» схеми оплати використання полігону «Нитка» на розрахунки грошима.

Полігон злітно-посадкових систем «Нитка» створено в 1980 році для тренувань льотного складу корабельної авіації та проведення випробувань авіаційної та іншої техніки, що використовується для забезпечення посадки літальних апаратів на палубу авіаносців.

Згідно з підписаною в 1997 році Угодою між урядами України і Російської Федерації, полігон «Нитка» з 2001 року використовується російською стороною.

У 2005 році директивою міністра оборони України полігон «Нитка» було підпорядковано командуванню ВМС України. У 2006 і в 2008-2009 роках польоти російських морських льотчиків на ньому не здійснювались.