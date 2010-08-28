Ford врізався у MAN: водій загинув, дружина з дитиною в лікарні

Один житель Києва загинув, ще двоє, зокрема дитина, отримали травми в результаті зіткнення двох автомобілів у Бахчисарайському районі Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Аварія сталася вдень 27 серпня на трасі Сімферополь-Севастополь.

За даними рятувальників, водій автомобіля ”Форд Транзит” заснув за кермом. Машина врізалася у вантажівку ”МАН”.

Загинув 32-річний водій ”Форда”. Травмовані й госпіталізовані до лікарні його 30-річна дружина та трирічна дівчинка.