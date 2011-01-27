Музей Коцюбинського відкриють у травні на південному березі Криму

Музей українського письменника Михайла Коцюбинського (1864-1913) планується відновити до травня у селищі Симеїз на південному березі Криму, йдеться у повідомленні ініціаторів відкриття музею.

Письменник відвідував Симеїз двічі - у 1895 і 1911 роках. Вперше Коцюбинський жив у будинку товариша по роботі в Бессарабії, винаря Урсин-Немцевича. Ця будівля була зруйнована під час війни. У другий приїзд з сім`єю орендував кімнату у купця Гафурова. Саме за цією адресою в Симеїзі планується відкрити постійну експозицію.

Музей Коцюбинського в південнобережному селищі існував з 1968 року, але 12 років тому його було закрито. У 2010 році влада Симеїзу зробила ремонт і передала будівлю під експозицію.

«Відродження музею в Симеїзі має стати передумовою для перетворення селища з його чудовими пам`ятниками історії і природа в селище Коцюбинського, на зразок Волошинського Коктебеля, де слід було б проводити регулярні літературно-історичні читання і різні конференції», - вважає голова «Всеукраїнського товариства сприяння відновленню музею Коцюбинського в Симеїзі» Володимир НАВРОЦЬКИЙ.

У зборі експозиції музею беруть активну участь музеї Коцюбинського у Вінниці і Чернігові, алуштинський музей, ялтинці - працівники культури і просто не байдужі до творчості письменника люди.

Одним з експонатів музею стане рідкісна книга любовної прози, написана племінницею письменника Михайлиною Коцюбинською за листуванням Михайла Коцюбинського з його коханою Аплаксіною.