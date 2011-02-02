У севастопольських школах заборонили благодійні каси і фонди

У школах і дошкільних навчальних закладах Севастополя із 1 березня не повинно існувати благодійних кас. Гроші, які батьки побажають здати, акумулюватимуться лише на цільових благодійних рахунках при цих навчальних установах, заявив начальник управління освіти та науки міської держадміністрації Сергій КРУГЛОВ.

«Ми сьогодні не обійдемося без батьківської допомоги, але є різниця між благодійністю і поборами; управління освіти завалене скаргами - й письмовими, й анонімними - про порушення, які існують у закладах освіти. Наші ревізори не встигають виїжджати на перевірки», - сказав він.

«З 1 березня ми забороняємо будь-який готівковий грошовий обіг у школах і дошкільних навчальних закладах. Ніхто не уповноважений збирати з батьків якісь гроші. У кожній установі освіти на 1 березня має бути відкритий у держказначействі спеціальний благодійний рахунок, на якому акумулюватиметься благодійна допомога. В жодному випадку не узагальнений рахунок, на який може впливати управління освіти. Це рахунок, який належить конкретному закладу освіти. І ніхто цих грошей не зможе звідти зняти й перерозподілити. Вони переходитимуть із року в рік, якщо не будуть витрачені», - заявив представник МДА.

Начальник управління повідомив, що видано наказ і проведено роз`яснювальну роботу з усіма директорами шкіл та завідуючими дитсадків.

«Батьків ми теж попередили: на території навчального закладу будь-яка самодіяльність у даному питанні заборонена», - підсумував КРУГЛОВ.