"Пральню", яка відмила 30 млн грн, ліквідували в Севастополі

Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Севастополі припинило незаконну діяльність центру конвертації, через який з липня 2009 року було легалізовано 30 млн. грн., повідомив прес-центр севастопольської ДПА.

Підприємство було організоване на базі 7 суб`єктів господарської діяльності Севастополя і Києва. Податкова звітність підписувалася особою, зареєстрованою в Київській області, яка з 2007 року значиться померлою. Як з`ясували податківці, злочинці зареєстрували суб`єкти господарської діяльності за підробленим паспортом.

У рамках оперативно-розшукових заходів, на виході з установи банку було затримано кур`єра центру конвертації, у якого знайдені і вилучені готівкові кошти на загальну суму 335 тис. грн. і бухгалтерські документи фіктивних фірм.

Прокуратура Севастополя порушила кримінальну справу. На рахунки підприємства накладено арешт. Тривають слідчі дії із забезпечення відшкодування збитку, завданого державі.