Турфірми закликали привести ціну на відпочинок у відповідність з якістю

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ закликав підприємства сфери туризму і громадського харчування до початку курортного сезону привести рівень цін у відповідність з якістю послуг, що надаються, повідомила прес-службі кримського уряду.

«Сьогодні ціна у нас європейська, а якість такому рівню не відповідає. Влада працює над цим. Ми працюємо з керівництвом міст, районів, з готелями, системою громадського харчування. Думаю, вони підуть назустріч владі», - сказав ДЖАРТИ в ефірі «5-го каналу».

За його словами, справедливий рівень цін дозволить підвищити популярність Криму у туристів.

«Не можна жити одним сезоном, одним днем. Підприємці, які працюють у туристичній сфері, не повинні поводитися, як тимчасові виконавці. Ціна повинна відповідати якості. Якщо цього не буде, до несумлінно працюючих підприємств застосовуватимуться жорсткі заходи», - підкреслив ДЖАРТИ.

Нагадаємо, Міністерство курортів і туризму Криму прогнозує збільшення турпотоку в регіоні у курортному сезоні 2011 року на 15% - до 6,58 млн. осіб, порівняно з 2010 роком.