Порушено справу за фактом безкоштовного виділення 5 га в Криму

Вартість землі - 7,3 млн. грн.

Керченська міжрайонна природоохоронна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконного виділення 5 га землі, вартістю 7,3 млн. грн., чиновниками Ленінської районної державної адміністрації та Войківської сільської ради Криму, повідомила прес-службі прокуратури Криму. Землю в 2009 році було безкоштовно передано трьом громадянам. Чиновникам сільради минулого скликання й працівникам відділу архітектури та містобудування райдержадміністрації й райвідділу земельних ресурсів інкримінується зловживання службовим становищем (ч. 2 ст.364 Кримінального кодексу України) і посадове підроблення (ч.2 ст.366). Ведеться слідство.

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