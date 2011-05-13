На посадовців РТПЦ завели справу

Прокуратура Сімферополя порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем посадовцями Радіотелевізійного передавального центру Криму при закупівлі послуг добровільного страхування без проведення тендеру, порушуючи фінплан підприємства й за завищеними тарифами, в результаті чого незаконно використано понад 430 тис. грн., повідомила прес-служба прокуратури Криму.

Кримінальну справу порушено за частині 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що привело до тяжких наслідків). Якщо провина посадовців РТПЦ буде доведена, їм загрожує позбавлення волі на термін від трьох до шести років.

Кількість підозрюваних прокуратура не повідомляє.

Ведеться слідство.