Джарти хоче більшого представництва країн ЄС у Криму

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ хоче більшого представництва країн - членів ЄС у Криму, заявив він після зустрічі з комісаром ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефаном ФЮЛЕ, передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі.

«Я звернувся (до комісара) з проханням допомогти, щоб держави ЄС були присутні в Криму, починаючи з центрів візової підтримки, консульських центрів і представництв», - сказав прем`єр-міністр Криму.

ДЖАРТИ також зазначив, що комісар обіцяв сприяти розширенню представництва країн - членів ЄС у Криму.