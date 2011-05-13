Джарти хоче більшого представництва країн ЄС у Криму
20:45, 13 травня 2011Крым
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Новини з Брюсселю
Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ хоче більшого представництва країн - членів ЄС у Криму, заявив він після зустрічі з комісаром ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефаном ФЮЛЕ, передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі.
«Я звернувся (до комісара) з проханням допомогти, щоб держави ЄС були присутні в Криму, починаючи з центрів візової підтримки, консульських центрів і представництв», - сказав прем`єр-міністр Криму.
ДЖАРТИ також зазначив, що комісар обіцяв сприяти розширенню представництва країн - членів ЄС у Криму.
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