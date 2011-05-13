ЄС надасть 12 мільйонів євро Криму

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ і комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ підписали в Брюсселі угоду про фінансування програми «Підтримка спільної ініціативи співпраці в Криму».

В рамках програми протягом 4 років ЄС надасть 12 млн. євро на економічний розвиток Криму і Севастополя. Програма передбачає виділення 5 мільйонів євро на розвиток туристичної сфери Криму, такої ж суми - на розвиток соціальних об`єктів і 2 мільйонів євро - на залучення іноземних інвестицій в економіку Севастополя. Реалізація угоди почнеться вже цього року.

ФЮЛЕ зазначив, що Крим може отримувати переваги від загального покращення відносин між ЄС і Україною.

При цьому він підкреслив важливість подальшого проведення реформ в Україні.

«Ми говорили в зв`язку з цим про бізнес-клімат, покращення умов для інвесторів, необхідність продовження таких реформ, як реформа виборчого законодавства, конституційна і судова реформи», - сказав ФЮЛЕ.

«Курс президента Віктора ЯНУКОВИЧА, спрямований на європейську інтеграцію, як в дзеркалі відбивається і в Криму», - відзначив у свою чергу ДЖАРТИ.

Він відзначив, що на сьогодні власті Криму готові допомагати бізнесу супроводжувати інвестиційні проекти і забезпечувати захист капіталу.