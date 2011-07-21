Міліція шукає, хто влаштував гулянку біля Вічного вогню в Криму

У інтернеті з`явилося відео, на якому молоді люди біля Вічного вогню в Сімферополі співають пісню, що містить лайки. Міліція почала перевірку за даним фактом, повідомила УНІАН прес-секретар Сімферопольського міськуправління МВС Оксана СОРОКОПУДОВА.

«Ми побачили ролик сьогодні вдень. Факт зареєстрований, проводиться перевірка, шукатимемо цю групу людей, свідків, встановлюватимемо, які патрулі працювали», - сказала СОРОКОПУДОВА.

Один із блогерів виклав відео ще минулого тижня, але популярні інтернет-сайти розмістили його на своїх сторінках лише зараз.

«Гуляли з другом нічним парком нещодавно, спілкувалися за життя. Раптом почули якийсь галас від Вічного вогню, вирішили зазирнути, розвідати, а там - концерт. Реально сидить тусовка з гітарою, мікрофоном і підсилювачем, і співають пісеньки, розпиваючи спиртне», - написав користувач «Живого журналу».