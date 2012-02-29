100 млн. грн. - на водовод в Євпаторії

Кабінет міністрів України в середу вирішив виділити з резервного фонду держбюджету 100 млн. грн. на ліквідацію наслідків аварії на водоводі в Євпаторії, а також на проектування і будівництво нового водоводу для міста, повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій БЛИЗНЮК на брифінгу.

За його словами, гроші підуть не тільки на оперативну ліквідацію наслідків аварії, а й також на проектування і будівництво першої черги, протяжністю 5 кілометрів, нового водоводу для курортного міста.

Загальна протяжність нового водоводу становитиме 12 кілометрів.

БЛИЗНЮК не уточнив, коли закінчиться проектування і почнеться його будівництво.

Аварія на магістральному водогоні Чеботарськ-Євпаторія сталася 25 лютого. Причина проривів - сильні морози в Криму в першій декаді лютого. Аварійні бригади працюють цілодобово. Без водопостачання залишилися більш як 63 тисячі з 127 тисяч жителів Євпаторії.

За інформацією штабу цивільного захисту Євпаторії, у зв`язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт подачe води в місто буде повністю припинені орієнтовно на три дні - з 29 лютого по 2 березня.