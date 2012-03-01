Кримчанам пропонують здати зброю

Місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів і вибухових речовин стартував в четвер у Криму, повідомила прес-служба кримської міліції.

"Обов`язковій здачі в міліцію підлягають зброя і боєприпаси, що знаходяться в незаконному користуванні. До них відноситься і знайдена на місцях боїв Великої Вітчизняної зброя військових зразків, і та, яка залишилася внукам або дітям від родичів, оскільки після смерті власника її зберігання незаконно", - мовиться в прес-релізі.

Люди, які добровільно здали зброю, можуть зареєструвати її на своє ім`я, але за умови, що в рушниці або пістолета немає кримінального минулого і вони не є краденими.

Всі, хто добровільно здав зброю, боєприпаси і вибухові речовини в міліцію, звільняються від кримінальної і адміністративної відповідальності.