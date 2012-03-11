Відшкодовувати вартість ліків будуть лише важкохворим українцям

У Кабміні визначать перелік захворювань, де вартість ліків буде підлягати частковому відшкодуванню. Рівень цього відшкодування буде залежати від економічної ситуації в країні.

Ініціатива Кабміну про введення в Україні часткового відшкодування вартості ліків торкнеться лише тих груп пацієнтів, де спостерігається найбільш висока захворюваність і смертність, повідомив ZN.UA голова Державної служби з лікарських засобів Олексій Соловйов.

«Стосовно часткового відшкодування вартості ліків слід зауважити, що в усіх країнах реімбурсації підлягають групи пацієнтів, де спостерігаються найвищі захворюваність і смертність. Ми, очевидно, підемо цим же шляхом, тобто визначимо перелік захворювань, де забезпечення ліками, точніше вартість ліків, підлягатиме частковому відшкодуванню», - розповів Соловйов.

За його словами, рівень цього відшкодування буде залежати від економічної ситуації в країні, від можливостей державного та місцевих бюджетів. «Упровадження процедури реімбурсації стане другим етапом цієї реформи. Для нас тепер основне завдання - зупинити необгрунтоване зростання вартості лікувальних препаратів на фармацевтичному ринку України», - зазначив Соловйов.

Як уже повідомлялося, на підставі наказу віце-прем’єр-міністра - міністра охорони здоров’я України Богатирьової, підписаного 1 березня, створено робочу групу, яка повинна у найкоротший термін розробити умови переходу на референтні ціни й визначити умови впровадження в Україні процедури часткового відшкодування вартості ліків.