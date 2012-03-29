Кримчанина відправлять їсти баланду за крадіжку масла
14:53, 29 березня 2012Крым
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Два села мерзли через злодія
Житель Джанкойського району, який під час аномальних для Криму морозів вкрав масло з трансформаторних підстанцій і залишив на 10 днів без світла та води мешканців сіл Маслово і Новостепне, може отримати від 3 до 10 років в'язниці, повідомила прес-служба міліції Криму.
Справу за статтею "умисне пошкодження об'єктів електроенергетики" направили в суд.
37-річний безробітний визнав свою провину, розкаявся, написав явку з повинною і відшкодував завданий "Крименерго" збиток - більше 9 тисяч гривень.
"Долю обвинуваченого вирішить суд. Санкція статті передбачає покарання від трьох до десяти років в'язниці", - сказано в прес-релізі.
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