Кримчанина відправлять їсти баланду за крадіжку масла

Житель Джанкойського району, який під час аномальних для Криму морозів вкрав масло з трансформаторних підстанцій і залишив на 10 днів без світла та води мешканців сіл Маслово і Новостепне, може отримати від 3 до 10 років в'язниці, повідомила прес-служба міліції Криму.

Справу за статтею "умисне пошкодження об'єктів електроенергетики" направили в суд.

37-річний безробітний визнав свою провину, розкаявся, написав явку з повинною і відшкодував завданий "Крименерго" збиток - більше 9 тисяч гривень.

"Долю обвинуваченого вирішить суд. Санкція статті передбачає покарання від трьох до десяти років в'язниці", - сказано в прес-релізі.