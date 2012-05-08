Промисловість і торгівля Криму лідери залучення кредитів

Станом на початок квітня в економіку Криму направлено 11,3 млрд грн кредитних коштів, найбільші обсяги привертають дві сфери - промисловість і торгівля, повідомляє прес-служба уряду республіки.

У структурі кредитування 60,2% припадає на кредити, видані сектору нефінансових корпорацій - суб'єктам господарювання, основним видом діяльності яких є виробництво товарів або надання нефінансових послуг, що складає 6,8 млрд грн.

Найбільша питома вага кредитів припадає на промисловість - 59,2% або 4,03 млрд грн.

Кредити, видані суб'єктам торгівлі, становлять 15%, в будівництві працює 10,2% кредитів, у транспортній галузі - 3,2%, на сільське господарство припадає - 2,2% кредитного портфеля сектора нефінансових корпорацій.

Вартість кредитів, наданих сектору нефінансових корпорацій, в січні-березні в національній валюті знизилася на 0,7 п.п. до 17,6% річних, в іноземній валюті не змінилася - 10,9% річних.

У галузевому розрізі найбільш привабливим був рівень процентних ставок за кредитами для суб'єктів господарювання, що займаються операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємствам (інтегрована відсоткова ставка - 12,3% річних) і будівництвом (12,8% річних).