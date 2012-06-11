Долар і євро дорожчають в обмінниках

Середній курс купівлі/продажу долара в комбанках у понеділок підвищився до 8,06/8,11 грн/дол. - на 0,1%, порівняно зі вчорашнім днем, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків із купівлі долара коливаються в межах 8,04-8,089 грн/дол., із продажу - в межах 8,095-8,15 грн/дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,6% відучора і в понеділок становить 10,09 грн/євро, продажу - підвищився на 0,7% - до 10,29 грн/євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 9,96-10,12 грн/євро, з продажу - в межах 10,24-10,35 грн/євро.

Середній курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні підвищився на 1% і становить 0,2410 грн/рубль, продажу - на 0,3% - до 0,2520 грн/рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2350-0,2450 грн/рубль, із продажу - в межах 0,2490-0,2680 грн/рубль.