У вівторок обіцяють спеку і град
14:56, 11 червня 2012Крым
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Прогноз погоди в Україні
Короткочасні грозові дощі очікуються 12 червня у західних, північних та Вінницькій областях, на заході - місцями сильні, в окремих районах - град та шквали 15-20 м/с. На решті території України без опадів, повідомив Укргідрометцентр.
Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.
Температура у західних областях вночі 12-17°, вдень 21-26°; на решті території вночі 15-20°, вдень 29-34°, у північних областях 25-30°.
У Києві вночі 17-19°, вдень 26-28°.
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