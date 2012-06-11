У вівторок обіцяють спеку і град

Короткочасні грозові дощі очікуються 12 червня у західних, північних та Вінницькій областях, на заході - місцями сильні, в окремих районах - град та шквали 15-20 м/с. На решті території України без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура у західних областях вночі 12-17°, вдень 21-26°; на решті території вночі 15-20°, вдень 29-34°, у північних областях 25-30°.

У Києві вночі 17-19°, вдень 26-28°.