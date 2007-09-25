300 млн. грн. вкладено у розвиток газової інфраструктури Криму

Київ. 25 вересня. УНІАН. У розвиток газової інфраструктури Автономної Республіки Крим в 2007 році вкладено близько 300 млн. грн.

Про це заявив сьогодні міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО під час відвідин Глібовського підземного сховища газу, повідомила УНІАН прес-служба Мінпалтивенерго.

За словами міністра, зараз стоїть завдання повністю забезпечити півострів власним газом.

Ю.БОЙКО відзначив, що при щорічній потребі півострова в 2,5 млрд. куб. м газу на рік, в даний час на морських родовищах АР Крим видобувається лише 1,3 млрд. куб. м.

За словами міністра, обсяги, яких бракує, планується забезпечити за рахунок розробки Одеського, Штормового, Безіменного і Галіцинського родовищ, що дозволить забезпечувати не лише потреби Криму, але й південного регіону України.

Прес-служба відзначає, що для розширення поставок газу з морських родовищ сьогодні почалося будівництво другої черги магістрального газопроводу «Глібовка-Сімферополь» протяжністю 105 км, вартістю близько 150 млн. грн.

Довідка УНІАН. Український сектор шельфу Чорного і Азовського морів становить 133,7 тис. кв. км і входить до Альпійсько-Гімалайського орогенного поясу, в якому розташовані найбільші нафтогазоносні регіони Ірану, Іраку, Азербайджану, Північного Прикавказзя і Румунія.

Єдиним в Україні підприємством, яке займається видобутком нафти, газу і газового конденсату на шельфі Чорного і Азовського морів, є ДАТ ”Чорноморнафтогаз”. На сьогоднішній день в акваторії Чорного і Азовського морів сейсморозвідкою виявлено 109 структур.

Через різні причини геологорозвідувальні роботи на шельфі Чорного і Азовського морів дотепер виконувалися в обмежених обсягах, внаслідок чого ступінь освоєння ресурсів залишається дуже низьким - близько 4%.

Прогнозовані ресурси шельфу Чорного і Азовського морів у газовому еквіваленті становлять 1,53 трлн. кубометрів (1,5 млрд. тонн - у нафтовому еквіваленті), з них близько 1,205 трлн. - в Чорному морі (79%), 0,324 трлн. - в Азовському (21%). На думку експертів, ці обсяги становлять близько 30% ресурсів всіх вуглеводнів України.