Майже вся міліція Криму задіяна в охороні порядку на виборах

Сімферополь. 28 вересня. УНІАН. Майже весь особовий склад Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим буде задіяний в охороні громадського порядку в автономії під час проведення дострокових виборів у Верховну Раду України. Про це сьогодні на прес-конференції в Сімферополі повідомив заступник міністра внутрішніх справ України – начальник кримської міліції Анатолій МОГИЛЬОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «більшого головного болю», ніж вибори, у МВС немає. А.МОГИЛЬОВ зазначив, що «на сьогоднішній день, практично вся міліція Криму», окрім посилених оперативних груп, задіяна в підтримці громадського порядку на виборах.

За словами начальника кримської міліції, треба охороняти всі дільниці Криму, потрібно дивитися за збереженням бюлетенів, все це, зазначив він, «відволікає дуже багато людей».

При цьому А.МОГИЛЬОВ пожалівся, що міліціонери вимушені охороняти ще й два пам`ятники (пам`ятник «жертвам ОУН-УПА» і камінь на місці майбутнього пам`ятника Катерині II в Сімферополі). За словами А.МОГИЛЬОВА, якщо «завтра встановлять ще пару пам`ятників», то у нього взагалі не залишиться міліціонерів для підтримки громадського порядку в Криму.

Начальник кримської міліції також засудив акт вандалізму над пам`ятником ”жертвам ОУН-УПА”, відзначивши, що якщо сімферопольські власті дали дозвіл на установку пам`ятника – значить, пам`ятник стоїть на законних підставах. «І оскверняти його – неправильно», - підкреслив головний міліціонер Криму.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня на площі Совєтскій в Сімферополі був відкритий монумент «На згадку про жертви радянського народу, полеглі від рук посібників фашистів – вояків ОУН-УПА та інших колабораціоністів». Проти установки пам`ятника виступали кримські активісти НРУ, УНП, КУН та інших організацій.

25 вересня пам`ятник «жертвам ОУН-УПА» був облитий червоною фарбою. Кримські комуністи звинуватили в цьому акті вандалізму «бойовиків з організації «Свобода».