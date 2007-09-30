Міліція повідомляє, що розкрила напад на головного рабина Севастополя

Севастополь. 30 вересня. УНІАН. Севастопольська міліція розкрила «хуліганський напад» на головного рабина міста.

Як передає кореспондент УНІАН, у поширеному сьогодні відділом громадських зв’язків УМВС України у місті Севастополі офіційному повідомленні говориться, що близько 18-ї години 28-го вересня в чергову частину Ленінського райвідділу міліції звернувся мешканець Севастополя, який повідомив, що є рабином севастопольської общини, і що “на вулиці двоє невідомих молодих людей після словесної перепалки з ним накинулися на нього з кулаками”. За інформацією відділу, «на місце події виїхала слідчо-оперативна група Ленінського райвідділу міліції». «Вжитими заходами розшуку встановлено особу громадянина, який спричинив тілесні ушкодження потерпілому. Проводяться оперативно-розшукові заходи», - зазначається у повідомленні відділу громадських зв’язків УМВС України у місті Севастополі.

Як повідомляв УНІАН, увечері 28 вересня у Севастополі було вчинено напад на головного рабина міста Беньяміна ВОЛЬФА. За словами прес-секретаря головного рабина Севастополя Бориса НЕСТЕРЕНКА, чотири нападники під’їхали на автомобілі, а безпосередньо у нападі брали участь двоє, які побили рабина. Напад супроводжувався антисемітськими вигуками. Як також повідомив Б.НЕСТЕРЕНКО, після події одразу ж було викликано наряд міліції. За інформацією прес-секретаря, головний рабин отримав струс головного мозку і легкі тілесні ушкодження. На сьогодні його стан оцінюється як задовільний.