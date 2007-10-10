В автономії намітилася різка тенденція зростання цін на продукти

Сімферополь. 10 жовтня. УНІАН. Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим Володимир ХОМЕНКО, проаналізувавши статистичні дані, висловив занепокоєність ціновою ситуацією на споживчому ринку Криму.

Як повідомили УНІАН у Представництві Президента України в АРК, В.ХОМЕНКО вважає, що одним із відчутних для населення показників є ціни на основні продукти та товари повсякденного попиту. «Однак останнім часом в автономії намітилася різка тенденція зростання цін на продовольчому ринку, на продукти харчування та товари і послуги першої необхідності, збільшилися ціни на бензин та пально-мастильні матеріали », - зазначають у Представництві.

За січень-вересень 2007 року, згідно з даними ГУ статистики в АРК, в автономії на 37,1% подорожчали овочі, включаючи картоплю, на 25,9% - фрукти, на 51,0% - олія, 20,8% - масло, 32% - яйця, на 11,1%-11,3% м`ясо та м`ясопродукти, хліб і хлібопродукти.

Також значно підвищилися ціні на рибу і рибопродукти, молоко, сир, безалкогольні напої, інші продукти харчування. В цілому, підвищення цін на продовольчі товарі в автономії становило з початку року 13,8% (за 2006 р. - 4,3%).

На ринку непродовольчих товарів та послуг відбувався зріст цін (тарифів) у сфері охорони здоров`я - на 7,9%, освіти - на 12,6%, транспорту - на 6,7%. Пальне і мастила подорожчали на 19,1%, утримання та ремонт житла - на 3,9%, вода та каналізація, відповідно, на 5,5 та 9,8 відсотка.

«Зростання цін на продукти харчування, товари повсякденного попиту значною мірою негативно впливає на купівельну спроможність громадян, знижує їх соціальну самодостатність і можливості, призводить до несвоєчасних розрахунків населення за енергоносії та послуги ЖКГ», - наголошують у Представництві Президента України в Криму.

Особливу стурбованість В.ХОМЕНКА «викликає стрімке зростання цін впродовж останніх двох тижнів», яке деякі політики пов`язують з нестабільною політичною ситуацією в Україні. «Однак необхідно відзначити: якщо в цілому по Україні індекс інфляції за 9 місяців поточного року становив 108,6%, то в АР Крим цей показник на 1,1% вище. Якщо ціни на продовольчі товари за цей період збільшилися в середньому по Україні на 12,4%, то по АР Крим зростання становило 13,8%», - повідомляє Представництво.

Представник Глави держави впевнений, що, незважаючи на загальнодержавні тенденції, на формування регіональних цін можуть і повинні вливати місцеві органи влади. З цього приводу В.ХОМЕНКО звернувся до голови Ради міністрів АРК, керівництва Державної інспекції з контролю за цінами в АР Крим та Територіального відділення Антимонопольного комітету України.