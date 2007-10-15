В Сімферополі відзначать 100-річчя з дня народження Петра Григоренка

Сімферополь. 15 жовтня. УНІАН. Завтра, 16 жовтня, в Сімферополі (Крим) пройдуть заходи, приурочені 100-річчю з дня народження правозахисника, зокрема захисника прав кримських татар в СРСР, генерала Петра Григоренка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Меджлісі кримськотатарського народу, 16 жовтня в сквері біля пам`ятника П.Григоренку пройде молебень, потім в Кримському інженерно-педагогічному університеті відбудеться конференція. Увечері в кримськотатарському театрі відбудеться реквієм.

17 жовтня в українській школі-гімназії в Сімферополі буде організований урок історії, присвячений П.Григоренку.

Довідка УНІАН. Петро Григоренко (16 жовтня 1907 - 21 лютого 1987) - військовий діяч, генерал-майор, учасник дисидентського руху. П.Григоренко підтримував національний рух кримськотатарського народу, сприяв його активізації.