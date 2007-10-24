Пасажири душили таксиста та розбили його авто (фото)

Сімферополь. 24 жовтня. УНІАН. У Сімферополі (Крим) пасажири, ледве не придушивши таксиста, оволоділи автомобілем «Шевроле» і розбили його в ДТП.

Як повідомляє прес-служба Управління ДАІ Криму, сьогодні вночі водій таксі взяв двох пасажирів у Сімферополі і попрямував через старе місто до селища Молодіжне. Там на прохання пасажирів машина зупинилася, після чого пасажири почали душити таксиста. Чоловік спромігся вискочити з автомобіля та втекти. Пасажири, заволодівши "Шевроле", попрямували до центру Сімферополя.

Проте там автомобіль під управлінням викрадачів врізався в бордюр клумби на Московському кільці, "злетів у повітря, і, перевертаючись, врізався в рекламний щит". "Від удару опору щита разом з бетонною підставою вирвало із землі, - повідомили в ДАІ Криму . - Після ДТП кузов автомобіля "Шевроле" 2007 року випуску відновленню не підлягає".

Один із нападаючих на таксиста зник з місця ДТП, залишивши в автомобілі свого співучасника.

Викрадача, який постраждав у ДТП, доставлено у лікарню, де він знаходиться під вартою. Ведеться слідство і розшук другого викрадача.