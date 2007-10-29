ДТП на трасі Ялта-Севастополь: зіткнулися три автомобілі (фото)
11:21, 29 жовтня 2007Крым
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8 постраждалих
Сімферополь. 29 жовтня. УНІАН. У Криму в дорожньо-транспортній пригоді за участю трьох автомобілів травмовано 8 людей.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Управління Державтоінспекції в АРК, аварія відбулася на 17-у кілометрі автошляху Ялта-Севастополь.
Водій «Toyota Land Cruiser Prado» перевищив швидкість, не впорався з управлінням, в результаті автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автомобілями «Volkswagen Passat» і ВАЗ-2107.
В результаті ДТП постраждали водій і чотири пасажири «Фольксвагена» (зокрема дитина 2001 року народження), а також водій ВАЗ і двоє підлітків-пасажирів цього автомобіля. Постраждалих доставлено в Лівадійську лікарню.
Фото прес-служби ДАІ в АРК.
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