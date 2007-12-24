«Просвіта» запропонує в органи влади 25 патріотично налаштованих севастопольців

Севастопольське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка запропонує Президенту України в якості кадрового резерву в органи місцевої влади 25 патріотично налаштованих мешканців міста.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова цієї громадської організації Володимир ПРОЦЕНКО.

За його словами, таке рішення і відповідний список осіб були затверджені на звітно-виборчій конференції Севастопольської міського товариства «Просвіта». Він додав, що висунуті кандидатури готові працювати в різних сферах економіки і культури міста.

Як наголосив В.ПРОЦЕНКО, подібне рішення товариством ухвалюється вперше, і воно викликане тим, що «у севастопольську владу повинні прийти дійсно пітріотично налаштовані люди».

В.ПРОЦЕНКО повідомив, що конференція визнала роботу товариства за 2007 рік задовільною, і переобрала його головою на повторний термін.