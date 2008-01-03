У Керченській протоці знову трагедія

Сьогодні о 1.45 надійшло повідомлення про те, що о 1.35 у південній частині Азовського моря через складні погодні умови (вітер південно-східний до 22 м/с, хвилювання моря 5-6 балів) за 36 кілометрів на північ від кримського мису Хроні зазнав лиха теплохід «Ванесса» (прапор Болгарія). Довжина судна - 80 м, ширина – 14 м, водотоннажність - 3115 тонн, вантаж -металопрокат (сталь) 2935,5 тонн, екіпаж – 10 чоловік та один лоцман із МРКП ДП “Дельта-лоцман”.

Судно вийшло з порту Бердянськ о 10.35 2 січня. На ньому вітром зірвало 70 метрів фальшборту, повітряні гусаки другого та третього баластних танків. Сьогодні о 2.00 із судна було передано сигнал «Лихо». На місце був направлений теплохід «Тегусігальпа» (прапор - Беліз). О 2.20 із „Ванессою” був утрачений зв’язок. О 3.00 з російського порту Кавказ до місця події вийшли морські буксири «Капітан Задорожний» і «Посейдон», а о 3.40 із порту Темрюк - морський буксир «Меркурій».

За інформацією оперативного чергового Керченської прикордонної комендатури, станом на 4.00 3 січня теплохід «Ванесса» на виклики по радіозв’язку не відповідав, з теплоходу «Тегусігальпа» аварійне судно засобами радіолокації та візуально не спостерігалося. О 4.30 буксири «Капітан Задорожний» і «Посейдон» почали повертатися до місця свого базування, а теплохід «Тегусігальпа» і буксир «Меркурій» продовжили пошук аварійного судна та рятувальних засобів, на яких, можливо, врятувалися члени екіпажу.

О 4.53 була отримана інформація від російського центру «Аеронавігація» стосовно аварійного спрацювання по системі „Коспас-Сарсат” та надані координати аварійного бую, які практично співпадають із координатами аварійного судна.

О 6.05 теплохід «Тегусігальпа» виявив чотирьох членів екіпажу «Ванесси»: з його борту спостерігаються троє людей у рятувальних жилетах без ознак життя, один у гідрокостюмі – з ознаками життя. У зв`язку вз сильним хвилюванням моря людей підняти на борт поки що неможливо.

Продовжуються пошуки 8 членів екіпажа судна "Ванесса". Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, в районі можливого виявлення людей ведуться пошуки з моря. Впродовж побережжя Керченського півострова (з боку Азовського моря) від м. Зюк до коси Арабатськая стрільця працюють 7 наземних пошукових груп. Буксир "Меркурій" виявив і підняв на борт трьох членів екіпажа з судна "Ванесса", один з них живий.