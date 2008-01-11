Підлітки розважалася, угоняючи машини

У Керчі компанія неповнолітніх хуліганів розважалася, угоняючи автомобілі.

Як повідомляє ЦГЗ міліції Криму, "на авантюру четверо своїх друзів схилив 17-річний автослюсар. Він запропонував повчитися майстерності водія, використовуючи чужі автомобілі".

У перший день підлітки забралися у «копійку». "Вдосталь накатав по місту, кинули машину", - повідомляє міліція.

Наступного дня та ж доля спіткала вазовськую «шестірку» і ще одну «копійку». "Коли весела компанія вирішила погнати «Москвич», автомобіль затихнув. В помсту хулігани відігнали машину на сусідню вулицю, пошкодили кермо, прокололи колесо і прихопили з собою музичні колонки", - повідомляє ЦГЗ.

Наступного дня «гонщики» прокотилися ще на одній машині.

"Коли вони покусилося на черговий автомобіль, їх затримали співробітники міліції", - кажуть в ЦГЗ.

Опинившись в міліції, три хлопця розкрили імена ще двух своїх знаймих.

Зараз все п`ятеро арештовані. Їх подальшу долю вирішить суд.