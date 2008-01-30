Яценюк пропонуватиме Ющенку провести засідання РНБО щодо Криму

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК має намір звернутися до Президента України з пропозицією скликати засідання Ради національної безпеки й оборони щодо розв’язання проблеми самовільного захоплення земель в Автономній Республіці Крим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламенту, про це він заявив сьогодні в Сімферополі під час засідання міжвідомчої комісії з розгляду питань і пропозицій, пов’язаних із поверненням і облаштуванням кримських татар в АРК.

“Я буду ініціювати перед Президентом питання про скликання РНБО, де ми спробуємо вийти на комплексне рішення”, – сказав голова ВР.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, він пропонуватиме розглянути на засіданні РНБО методологію виділення земельних ділянок тим, хто цього потребує.

Водночас А.ЯЦЕНЮК наголосив, що ухвалення закону, який би, зокрема, передбачав і визначення поняття статусу депортованого, є ключовим питанням наступної сесії парламенту. Він уважає, що в основу такого документа може бути покладений закон 2004 року щодо цього питання, ветований тодішнім Президентом Леонідом КУЧМОЮ.

Звертаючись до представників Меджлісу кримськотатарського народу, голова ВР зазначив, що сьогодні не можна вирішувати земельне питання шляхом самозахоплення.

“Ми не можемо йти по шляху самозахоплення. Це неконституційно”, – сказав він.

На думку голови ВР, зволікання з вирішенням питання виділення землі депортованим у Криму може поглибити міжнаціональне протистояння, чого не можна допустити. “Ми – один український народ, ми поважаємо кожну націю і зробимо все, що влада пообіцяла. Але давайте, по-перше, будемо діяти в рамках закону, щоб була можливість у влади спитати. Давайте будемо слухати один одного”, – сказав А.ЯЦЕНЮК.