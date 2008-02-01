У Сімферополі відкрилася перша в Україні Школа виборчих комісій

У Сімферополі розпочала роботу Перша українська школа виборчих комісій.

Як передає кореспондент УНІАН, Школа є проектом громадської організації «Центр захисту прав виборців».

Як повідомила журналістам керівник громадської організації «Центр захисту прав виборців» Маргарита КАТАЄВА, завданнями школи є підвищення правової освіти громадян України, їх активна участь у виборчих процесах, забезпечення прозорості виборів. За її словами, ідея створення школи підтримана Центральною виборчою комісією України, з керівництвом якої є усна домовленість про організаційно-методичну допомогу в навчальному процесі.

У Школі планується проводити навчання голів, їх заступників, секретарів, членів окружних територіальних і дільничних виборчих комісій, членів передвиборчих штабів партій, спостерігачів. При цьому М.КАТАЄВА наголосила, що школа створена на безпартійній основі, і відкрита для всіх бажаючих одержати знання, необхідні громадянинові України для реалізації своїх виборчих прав.

Навчання в школі платне, проте ця інформація є комерційною, і М.КАТАЄВА не може її розголошувати. Вона також відзначила, що навчання проводитиметься кваліфікованими викладачами, які мають на це відповідний дозвіл, а після завершення навчання всі слухачі одержать відповідні документи.

Школа планує щомісячно навчати близько 80 слухачів, тривалість курсу – 1 місяць. На початковому етапі навчання проходитиме в Сімферополі, проте з часом фахівці Школи планують виїжджати до інших міст, сіл і регіонів. Співробітники школи планують здійснювати співпрацю з різними політичними партіями і громадськими організаціями з метою підготовки грамотних фахівців для роботи в період виборчих кампаній.