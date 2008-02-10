Прогноз погоди в Криму на початок тижня

У понеділок, 11 лютого, на території України за прогнозами синоптиків буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний та північно-східний, 5-10 м/с, на узбережжі морів окремі пориви 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН Укргідрометцентрі, 11 лютого в Криму без істотних опадів. Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла, вночі 2-7° морозу. Вітер північно-східний 5-10 м/с.

12-13 лютого в Україні утримається хмарна з проясненнями погода.

12 лютого в Криму без істотних опадів. Температура вдень від 0-5° тепла, вночі 3-8° морозу. Вітер південно-західний 5-10 м/с.

13 лютого за прогнозами синоптиків на півострові опади. Температура вдень від 0-5° тепла, вночі 3-8° морозу. Вітер південно-західний 5-10 м/с.