Пам`ятник ”не зовсім сапієнсу” з`явиться в Севастополі (фото)

У Севастополі в дитячому містечку «Лукомор’я» з`явиться незвичайний монумент. Урочисте відкриття призначили на 23 лютого, коли прийнято вітати чоловіків.

"Народна мудрість свідчить, що зовнішність у чоловіка - не головне, і він взагалі може бути трохи вродливішим за мавпу. От я і замовив нашому скульпторові Володимиру Соколовському пам’ятник стародавній людині, - говорить директор «Лукомор`я» Микола Помогалов. - Австралопітек був ще не зовсім сапієнс, але вже й не мавпа, а за надійністю, хоробрістю, вмінням забезпечувати і захищати свою сім’ю давав фору багатьом сучасним чоловікам».

Скульптура не коштувала містечку ні копійки: Володимир Соколовський її просто подарував.

Виготовлений дикун з сучасних полімерних матеріалів, на ньому справжня козяча шкура.

Фігуру поставлять на двометровий п`єдестал. Щоб справжній чоловік завжди вчасно помічав і лупцював дубиною тих, хто захоче зробити замах на його ідеали.

***Австралопітек - людиноподібна мавпа, що пересувалася на двох ногах. Прихильники дарвіновської теорії еволюції розглядають його як предка якнайдавніших людей.

Комсомольська правда - Україна